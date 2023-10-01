Directori d'empreses
Tiket.com
Tiket.com Salaris

El salari de Tiket.com oscil·la entre $10,432 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $26,130 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Tiket.com. Darrera actualització: 10/15/2025

Enginyer de Programari
Median $14.4K

Enginyer de Software Backend

Gestor de Producte
Median $24.1K
Analista de Negoci
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dades
$14.1K
Científic de Dades
$26.1K
Dissenyador de Producte
$10.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Tiket.com és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $26,130. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tiket.com és $14,215.

