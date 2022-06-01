Directori d'empreses
Tidelift
    • Sobre nosaltres

    Tidelift is a managed open source subscription, offering commercial support and maintenance for the open source dependencies used to build applications, backed by maintainers.

    http://www.tidelift.com
    Lloc web
    2017
    Any de fundació
    60
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

