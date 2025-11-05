Directori d'empreses
Tide
Tide Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Tide totalitza ₹3.44M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tide. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Total per any
₹3.44M
Nivell
L3
Base
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tide, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Tide in India és una compensació total anual de ₹4,852,399. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tide per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹3,388,029.

    No s'han trobat feines destacades per a Tide

