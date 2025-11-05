Directori d'empreses
Tide
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

Tide Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United Kingdom a Tide oscil·la entre £38.7K i £55K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tide. Última actualització: 11/5/2025

Compensació Total Mitjana

£43.8K - £49.9K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£38.7K£43.8K£49.9K£55K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador de Producte contribucions a Tide per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tide, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Tide in United Kingdom és una compensació total anual de £55,006. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tide per al rol de Dissenyador de Producte in United Kingdom és £38,690.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Tide

Empreses relacionades

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos