Directori d'empreses
Tide
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Ciència de Dades

  • Tots els Salaris de Gestor de Ciència de Dades

Tide Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in India a Tide oscil·la entre ₹7.67M i ₹10.73M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tide. Última actualització: 11/5/2025

Compensació Total Mitjana

₹8.3M - ₹9.65M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Ciència de Dades contribucions a Tide per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tide, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Ciència de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Tide in India és una compensació total anual de ₹10,732,501. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tide per al rol de Gestor de Ciència de Dades in India és ₹7,666,072.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Tide

Empreses relacionades

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos