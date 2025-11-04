Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Analista de Ciberseguretat a TIAA totalitza $120K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TIAA. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
TIAA
Cybersecurity Analyst
Charlotte, NC
Total per any
$120K
Nivell
L3
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a TIAA?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a TIAA és una compensació total anual de $169,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TIAA per al rol de Analista de Ciberseguretat és $120,000.

