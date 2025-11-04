Directori d'empreses
Thryve Digital Health
Thryve Digital Health Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Thryve Digital Health oscil·la entre ₹2.26M i ₹3.21M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thryve Digital Health. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

₹2.57M - ₹3.04M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹2.26M₹2.57M₹3.04M₹3.21M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Thryve Digital Health?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Thryve Digital Health in India és una compensació total anual de ₹3,207,515. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thryve Digital Health per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹2,259,206.

