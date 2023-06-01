Directori d'empreses
ThriveDX
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ThriveDX Salaris

El salari de ThriveDX oscil·la entre $49,750 en compensació total anual per a un Information Technologist (IT) a la banda baixa fins a $150,596 per a un Enginyer de Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ThriveDX. Darrera actualització: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
$49.8K
Gestor de Producte
$89.9K
Enginyer de Vendes
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Enginyer de Programari
$119K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a ThriveDX és Enginyer de Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $150,596. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThriveDX és $104,629.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ThriveDX

Empreses relacionades

  • Square
  • LinkedIn
  • Netflix
  • SoFi
  • Tesla
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos