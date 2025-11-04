Directori d'empreses
Thredd
Thredd Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United Kingdom a Thredd totalitza £72.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thredd. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per any
£72.4K
Nivell
3
Base
£66.7K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5.6K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Thredd in United Kingdom és una compensació total anual de £79,420. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thredd per al rol de Enginyer de Programari in United Kingdom és £72,726.

