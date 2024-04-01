Directori d'empreses
Thredd
Thredd Salaris

El salari de Thredd oscil·la entre $83,651 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $263,161 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Thredd. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Median $95.2K
Desenvolupament de Negoci
$263K
Analista Financer
$83.7K

No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Thredd és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $263,161. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thredd és $95,240.

