ThousandEyes Salaris

El salari de ThousandEyes oscil·la entre $38,997 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $673,891 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ThousandEyes. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Median $237K
Èxit del Client
$39K
Dissenyador de Producte
$279K

Gestor de Producte
$412K
Vendes
$674K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

A ThousandEyes, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (11.00% per període)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (11.33% per període)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ThousandEyes és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $673,891. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThousandEyes és $279,098.

Altres recursos