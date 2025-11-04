Directori d'empreses
ThoughtWorks
ThoughtWorks Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a ThoughtWorks oscil·la entre ₹1.39M per year per a Consultant i ₹5.23M per year per a Lead Consultant. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.19M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtWorks. Última actualització: 11/4/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Consultant
(Nivell d'Entrada)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a ThoughtWorks?

Enginyer de Programari Mòbil

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a ThoughtWorks in India és una compensació total anual de ₹5,230,831. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThoughtWorks per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹1,853,128.

