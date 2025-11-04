La compensació de Enginyer de Programari in India a ThoughtWorks oscil·la entre ₹1.39M per year per a Consultant i ₹5.23M per year per a Lead Consultant. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.19M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtWorks. Última actualització: 11/4/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
