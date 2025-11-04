Directori d'empreses
ThoughtWorks
ThoughtWorks Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in India a ThoughtWorks totalitza ₹2.13M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtWorks. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Total per any
₹2.13M
Nivell
L2
Base
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a ThoughtWorks?
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a ThoughtWorks in India és una compensació total anual de ₹10,371,832. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThoughtWorks per al rol de Científic de Dades in India és ₹3,276,874.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ThoughtWorks

Altres recursos