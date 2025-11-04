Directori d'empreses
ThoughtSpot
ThoughtSpot Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a ThoughtSpot oscil·la entre ₹10.74M i ₹15.64M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtSpot. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

₹12.33M - ₹14.05M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹10.74M₹12.33M₹14.05M₹15.64M
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ThoughtSpot, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a ThoughtSpot in India és una compensació total anual de ₹15,641,891. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThoughtSpot per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹10,737,230.

Altres recursos