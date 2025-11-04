Directori d'empreses
ThoughtSpot
ThoughtSpot Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a ThoughtSpot oscil·la entre ₹3.42M per year per a MTS 2 i ₹11.92M per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5.33M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtSpot. Última actualització: 11/4/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 2
(Nivell d'Entrada)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ThoughtSpot, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a ThoughtSpot in India és una compensació total anual de ₹11,915,436. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThoughtSpot per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹5,145,164.

Altres recursos