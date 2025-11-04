La compensació de Enginyer de Programari in India a ThoughtSpot oscil·la entre ₹3.42M per year per a MTS 2 i ₹11.92M per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5.33M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ThoughtSpot. Última actualització: 11/4/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ThoughtSpot, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)