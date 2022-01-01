Directori d'empreses
ThoughtSpot
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ThoughtSpot Salaris

El salari de ThoughtSpot oscil·la entre $12,271 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $326,625 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ThoughtSpot. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Màrqueting
Median $148K
Analista de Negoci
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Desenvolupament Corporatiu
$159K
Científic de Dades
$133K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$49.8K
Dissenyador de Producte
$30.9K
Gestor de Producte
$110K
Reclutador
$12.3K
Vendes
$327K
Analista de Ciberseguretat
$107K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$152K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ThoughtSpot, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ThoughtSpot és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $326,625. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ThoughtSpot és $108,845.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ThoughtSpot

Empreses relacionades

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos