Directori d'empreses
Thought Machine
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Thought Machine Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom a Thought Machine totalitza £181K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thought Machine. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total per any
£181K
Nivell
M3
Base
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Thought Machine, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Thought Machine in United Kingdom és una compensació total anual de £192,195. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thought Machine per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom és £142,356.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Thought Machine

Empreses relacionades

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos