Directori d'empreses
Thought Machine
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Reclutador

  • Tots els Salaris de Reclutador

Thought Machine Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in United Kingdom a Thought Machine oscil·la entre £56.4K i £77K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thought Machine. Última actualització: 11/4/2025

Compensació Total Mitjana

£60.4K - £73K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£56.4K£60.4K£73K£77K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Reclutador contribucions a Thought Machine per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Thought Machine, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Reclutador verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Thought Machine in United Kingdom és una compensació total anual de £76,991. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thought Machine per al rol de Reclutador in United Kingdom és £56,416.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Thought Machine

Empreses relacionades

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos