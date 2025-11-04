Directori d'empreses
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Thought Machine Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United Kingdom a Thought Machine totalitza £105K per year per a IC2. El paquet de compensació year mitjà in United Kingdom totalitza £83.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thought Machine. Última actualització: 11/4/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Thought Machine, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Thought Machine in United Kingdom és una compensació total anual de £186,177. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thought Machine per al rol de Gestor de Producte in United Kingdom és £83,540.

