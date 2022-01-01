Directori d'empreses
Thought Machine
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Thought Machine Salaris

El salari de Thought Machine oscil·la entre $77,555 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $237,936 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Thought Machine. Darrera actualització: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $238K
Gestor de Programes Tècnics
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gestor de Producte
Median $110K
Èxit del Client
$182K
Reclutador
$88K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Thought Machine, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Thought Machine és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $237,936. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thought Machine és $145,990.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Thought Machine

Empreses relacionades

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos