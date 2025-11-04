Directori d'empreses
Thorogood
  • Salaris
  • Analista de Dades

  • Tots els Salaris de Analista de Dades

Thorogood Analista de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in India a Thorogood totalitza ₹1.2M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Thorogood. Última actualització: 11/4/2025

Paquet Mitjà
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹1.2M
Nivell
L1
Base
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Thorogood in India és una compensació total anual de ₹1,659,327. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thorogood per al rol de Analista de Dades in India és ₹1,180,811.

