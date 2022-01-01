Directori d'empreses
Thinkific
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Thinkific Salaris

El salari de Thinkific oscil·la entre $66,637 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $150,565 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Thinkific. Darrera actualització: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gestor de Producte
Median $103K
Enginyer de Programari
Median $108K

Enginyer de Programari Full-Stack

Analista de Negoci
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Atenció al Client
$75.4K
Operacions de Màrqueting
$73K
Dissenyador de Producte
$139K
Reclutador
$66.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$151K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Thinkific, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Thinkific és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $150,565. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Thinkific és $105,321.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Thinkific

Empreses relacionades

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos