THINK Surgical Salaris

El salari de THINK Surgical oscil·la entre $71,244 en compensació total anual per a un Enginyer Biomèdic a la banda baixa fins a $165,825 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de THINK Surgical. Darrera actualització: 11/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Median $163K
Enginyer Biomèdic
$71.2K
Dissenyador de Producte
$159K

Gestor de Disseny de Producte
$166K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a THINK Surgical és Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $165,825. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a THINK Surgical és $160,683.

