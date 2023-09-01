Directori d'empreses
The ODP Corporation
The ODP Corporation Salaris

El salari de The ODP Corporation oscil·la entre $139,300 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $190,950 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de The ODP Corporation. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $171K
Vendes
$139K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a The ODP Corporation és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a The ODP Corporation és $171,000.

