The Container Store Salaris

El salari de The Container Store oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $108,780 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de The Container Store. Darrera actualització: 10/19/2025

Servei al Client
$50.3K
Analista Financer
$71.7K
Gestor de Producte
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Enginyer de Programari
$109K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a The Container Store és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $108,780. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a The Container Store és $81,597.

