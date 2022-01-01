Directori d'empreses
The Clorox Company
The Clorox Company Salaris

El salari de The Clorox Company oscil·la entre $109,450 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $236,640 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de The Clorox Company. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $121K
Comptable
$109K
Desenvolupament de Negoci
$161K

Servei al Client
$117K
Gestor de Ciència de Dades
$172K
Recursos Humans
$237K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$131K
Vendes
Median $165K
Arquitecte de Solucions
Median $190K
Capitalista de Risc
$130K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A The Clorox Company, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a The Clorox Company és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $236,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a The Clorox Company és $146,265.

