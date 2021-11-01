Directori d'empreses
The Boring Company
The Boring Company Salaris

El salari de The Boring Company oscil·la entre $89,550 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $230,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de The Boring Company. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $230K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer Mecànic
Median $90K
Científic de Dades
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Enginyer de Maquinari
$143K
Dissenyador de Producte
$89.6K
Gestor de Projectes
$154K
Reclutador
$119K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a The Boring Company és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $230,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a The Boring Company és $142,811.

