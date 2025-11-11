Directori d'empreses
Tesla
Tesla Dissenyador UX Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Dissenyador UX in San Francisco Bay Area a Tesla oscil·la entre $135K per year per a P1 i $430K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $180K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tesla. Última actualització: 11/11/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Tesla, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Tesla in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $429,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tesla per al rol de Dissenyador UX in San Francisco Bay Area és $170,000.

Altres recursos