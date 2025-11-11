La compensació de Enginyer de Fabricació in Greater Austin Area a Tesla oscil·la entre $101K per year per a P1 i $251K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Austin Area totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tesla. Última actualització: 11/11/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Tesla, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
