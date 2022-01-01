Directori d'Empreses
Tesco Salaris

El rang de salaris de Tesco varia de $6,071 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $160,217 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Tesco. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de dades

Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $104K
Gestor de Producte
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Científic de Dades
Median $91.3K
Gerent de Programa Tècnic
Median $48.2K
Assistent Administratiu
Median $30.8K
Vendes
Median $31.8K
Comptable
$44.1K

Comptable tècnic

Desenvolupament de Negocis
$100K
Redactor Publicitari
$38.5K
Servei al Client
$32K
Analista de Dades
$63.7K
Gerent de Ciència de Dades
$64.2K
Analista Financer
$137K
Dissenyador Gràfic
$121K
Recursos Humans
$6.1K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$78.2K
Legal
$33.7K
Consultor de Gestió
$85.6K
Dissenyador de Producte
$160K
Reclutador
$47.8K
PMF

El rol més ben pagat informat a Tesco és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $160,217. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Tesco és de $63,729.

Altres recursos