Teradyne Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a Teradyne totalitza $120K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teradyne. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Total per any
$120K
Nivell
L2
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
0 Anys
Quins són els nivells professionals a Teradyne?
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Teradyne, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) a Teradyne in United States és una compensació total anual de $205,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teradyne per al rol de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States és $119,000.

