Directori d'Empreses
Teneo.ai
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Teneo.ai que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Teneo.ai is a company that provides a solution, OpenQuestion, which allows contact centers to remove frustrating keypad navigation and replace them with a humanlike greeting every time.

    http://artificial-solutions.com
    Lloc web
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Teneo.ai

    Empreses relacionades

    • DoorDash
    • Apple
    • Facebook
    • Airbnb
    • Roblox
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos