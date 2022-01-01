Directori d'Empreses
Tenable Salaris

El rang de salaris de Tenable varia de $43,447 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $487,775 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Tenable. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Gestor de Producte
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Enginyer de Programari
Median $149K

Enginyer de programari full-stack

Vendes
Median $170K

Èxit del Client
$214K
Científic de Dades
$43.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$83.6K
Operacions de Màrqueting
$67.3K
Dissenyador de Producte
$127K
Reclutador
$140K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$205K
Arquitecte de Solucions
$276K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Tenable, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

PMF

