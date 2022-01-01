Directori d'Empreses
Tempus
Tempus Salaris

El rang de salaris de Tempus varia de $29,108 en compensació total anual per a Assistent Administratiu a l'extrem inferior a $256,275 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Tempus. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Científic de Dades
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $185K

Gestor de Producte
Median $152K
Assistent Administratiu
$29.1K
Analista de Negocis
$68.6K
Servei al Client
$56.8K
Èxit del Client
$69.7K
Analista de Dades
$79.6K
Gerent de Programa
$84.6K
Vendes
$256K
Analista de Ciberseguretat
$140K
Redactor Tècnic
$76.4K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Tempus, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

PMF

The highest paying role reported at Tempus is Vendes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tempus is $128,945.

