Temasek
Temasek Salaris

El rang de salaris de Temasek varia de $10,612 en compensació total anual per a Operacions de Servei al Client a l'extrem inferior a $218,900 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Temasek. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $74.8K

Enginyer de programari full-stack

Científic de Dades
Median $112K
Operacions de Servei al Client
$10.6K

Analista de Dades
$63.7K
Analista Financer
$192K
Enginyer de Maquinari
$54.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$219K
Gestor de Producte
$31.3K
Gerent de Projecte
$29.9K
PMF

El rol més ben pagat informat a Temasek és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $218,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Temasek és de $63,701.

