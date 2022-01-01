Temasek Salaris

El rang de salaris de Temasek varia de $10,612 en compensació total anual per a Operacions de Servei al Client a l'extrem inferior a $218,900 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Temasek . Última actualització: 8/15/2025