Telia Salaris

El salari de Telia oscil·la entre $38,667 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $115,247 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Telia. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $89.8K
Gestor de Producte
Median $71.7K
Servei al Client
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científic de Dades
$75.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$102K
Vendes
$75.4K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$115K
Arquitecte de Solucions
$75.3K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Telia és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $115,247. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Telia és $75,533.

