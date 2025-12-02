Directori d'empreses
Teladoc Health
Teladoc Health Investigador UX Salaris

La compensació total mitjana de Investigador UX in United States a Teladoc Health oscil·la entre $174K i $238K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teladoc Health. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$187K - $226K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$174K$187K$226K$238K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Investigador UX a Teladoc Health in United States és una compensació total anual de $237,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teladoc Health per al rol de Investigador UX in United States és $174,250.

