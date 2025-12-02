El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a Teladoc Health totalitza $305K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teladoc Health. Última actualització: 12/2/2025
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.