Teladoc Health
Teladoc Health Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Teladoc Health oscil·la entre $102K per year per a Software Engineer I i $223K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teladoc Health. Última actualització: 12/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Teladoc Health in United States és una compensació total anual de $248,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teladoc Health per al rol de Enginyer de Programari in United States és $157,000.

