Hi treballes? Reivindica la teva empresa
  • Salaris
  • Màrqueting

  • Tots els Salaris de Màrqueting

Teladoc Health Màrqueting Salaris

La compensació de Màrqueting in United States a Teladoc Health totalitza $139K per year per a Senior. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $98.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teladoc Health. Última actualització: 12/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Teladoc Health in United States és una compensació total anual de $179,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teladoc Health per al rol de Màrqueting in United States és $109,000.

Altres recursos

