Teladoc Health Salaris

El salari de Teladoc Health oscil·la entre $49,670 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $305,000 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Teladoc Health. Darrera actualització: 9/1/2025
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
