Teladoc Health Salaris

El salari de Teladoc Health oscil·la entre $49,670 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $305,000 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Teladoc Health. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informàtica Sanitària

Gestor de Producte
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $270K
Dissenyador de Producte
Median $163K

Dissenyador UX

Arquitecte de Solucions
Median $305K
Màrqueting
Median $98.8K
Servei al Client
$49.7K
Èxit del Client
$109K
Reclutador
$199K
Vendes
$294K
Gestor de Programes Tècnics
$204K
Investigador UX
$206K
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Teladoc Health, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Teladoc Health és Arquitecte de Solucions amb una compensació total anual de $305,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teladoc Health és $178,333.

