Tekion
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Tekion Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in India a Tekion totalitza ₹1.04M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹1.04M
Nivell
L2
Base
₹791K
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) a Tekion in India és una compensació total anual de ₹2,222,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tekion per al rol de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in India és ₹790,529.

Altres recursos