La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Tekion oscil·la entre ₹2.01M per year per a L1 i ₹7.22M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹4.06M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
