Tekion Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Tekion oscil·la entre ₹2.01M per year per a L1 i ₹7.22M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹4.06M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell Afegir Comp Comparar Nivells

Nom del Nivell Total Base Accions (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Nivell d'Entrada ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Veure 1 Més Nivells

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Últimes Enviaments de Salaris

​ Filtre de Taula Subscriure's Afegir Afegir Comp Afegir Compensació

Empresa Ubicació | Data Nom del Nivell Etiqueta Anys d'Experiència Total / A l'Empresa Compensació Total ( INR ) Base | Accions (any) | Bonus No s'han trobat salaris Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recursos Humans / Contractació? Crea una oferta interactiva

Calendari d'Adquisició Principal 25 % ANY 1 25 % ANY 2 25 % ANY 3 25 % ANY 4 Tipus d'Accions Options A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys: 25 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 25.00 % anual )

25 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 2.08 % mensual )

25 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 2.08 % mensual )

25 % s'adquireix en el 4th - ANY ( 2.08 % mensual )

Quin és el calendari d'adquisició a Tekion ?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades . Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació → Introdueix el teu Correu Electrònic Introdueix el teu Correu Electrònic Subscriu-te Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos Enviar nou títol