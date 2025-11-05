La compensació de Gestor de Producte in Greater Bengaluru a Tekion oscil·la entre ₹2.96M per year per a L1 i ₹6.34M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.44M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)