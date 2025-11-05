Directori d'empreses
Tekion
Tekion Gestor de Producte Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Gestor de Producte in Greater Bengaluru a Tekion oscil·la entre ₹2.96M per year per a L1 i ₹6.34M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.44M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Tekion in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹6,341,754. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tekion per al rol de Gestor de Producte in Greater Bengaluru és ₹3,063,959.

