Tekion
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

  • Greater Bengaluru

Tekion Dissenyador de Producte Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Dissenyador de Producte in Greater Bengaluru a Tekion oscil·la entre ₹1.18M per year per a L1 i ₹3.93M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.81M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Tekion in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹5,040,521. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tekion per al rol de Dissenyador de Producte in Greater Bengaluru és ₹2,198,674.

