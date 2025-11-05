Directori d'empreses
Tekion
Tekion Científic de Dades Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Científic de Dades in Greater Bengaluru a Tekion totalitza ₹1.14M per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹2.05M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tekion. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Associate Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Data Scientist
₹1.14M
₹1.14M
₹0
₹0
L4
Staff Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Tekion, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Tekion in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹3,729,194. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tekion per al rol de Científic de Dades in Greater Bengaluru és ₹2,049,397.

