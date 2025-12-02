Directori d'empreses
Tecnotree Convergence
Tecnotree Convergence Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in India a Tecnotree Convergence oscil·la entre ₹3.07M i ₹4.2M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tecnotree Convergence. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$37.9K - $45K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$35K$37.9K$45K$47.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Tecnotree Convergence?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Tecnotree Convergence in India és una compensació total anual de ₹4,196,415. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tecnotree Convergence per al rol de Gestor de Producte in India és ₹3,065,208.

Altres recursos

