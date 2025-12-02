Directori d'empreses
Techstars
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Capitalista de Risc

  • Tots els Salaris de Capitalista de Risc

Techstars Capitalista de Risc Salaris

El paquet de compensació mitjà de Capitalista de Risc in United States a Techstars totalitza $225K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Techstars. Última actualització: 12/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Total per any
$225K
Nivell
-
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
25 Anys
Quins són els nivells professionals a Techstars?
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Capitalista de Risc verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Capitalista de Risc a Techstars in United States és una compensació total anual de $305,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Techstars per al rol de Capitalista de Risc in United States és $192,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Techstars

Empreses relacionades

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Cognosante
  • GlobalLogic
  • Deloitte Advisory
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/techstars/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.