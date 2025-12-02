Directori d'empreses
Technomics
Technomics Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in United States a Technomics oscil·la entre $64.8K i $94.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Technomics. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$74.4K - $84.8K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Technomics?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Technomics in United States és una compensació total anual de $94,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Technomics per al rol de Analista de Negoci in United States és $64,800.

