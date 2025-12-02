Directori d'empreses
Technology & Strategy
Technology & Strategy Consultor de Gestió Salaris

La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United Arab Emirates a Technology & Strategy oscil·la entre AED 486K i AED 690K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Technology & Strategy. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$150K - $178K
United Arab Emirates
Rang Habitual
Rang Possible
$132K$150K$178K$188K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a Technology & Strategy in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 690,005. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Technology & Strategy per al rol de Consultor de Gestió in United Arab Emirates és AED 486,003.

Altres recursos

